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Глава округа Павловский Посад Семёнов рассказал о программе благоустройства

04 августа 2023, 11:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семёновым, в ходе которой обсуждался вопрос программы благоустройства в муниципалитете.
Глава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов доложил губернатору о том, что в муниципалитете после благоустройства начал работу парк «Дубрава», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Павловском Посаде приведут в порядок сквер-мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны» на улице Орджоникидзе, где порядка 30 лет не работал Вечный огонь.


Специалисты начали работу по благоустройству набережной вдоль реки Клязьмы.
«В этом году также приступим к реализации набережной вдоль реки Клязьмы в рамках федерального проекта. В конце 2022-го мы стали победителями конкурса, в настоящее время завершаются проектные работы, в ноябре приступаем, а в следующем году, соответственно, запустим», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.
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Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках.

Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса.
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#вечный огонь
#служба
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Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой округа Павловский Посад
04 августа 2023, 11:53

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семеновым, в ходе которой обсуждался вопросы программ благоустройства в муниципалитете, строительство социальных объектов, модернизацию системы ЖКХ и расселение из аварийного жилья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал муниципалитет важной и сложной территорией, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня через муниципалитет проходит транзитный транспорт, нуждается в особом внимании жилой фонд, тема благоустройства очень актуальна. Также принято решение по модернизации очистных сооружений. По федеральной программе, в том числе, мы предусмотрели возможность вашего участия. Поэтому в следующем году, я очень надеюсь, мы ее реализуем», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
В 2022 году Павловский Посад объединился с Электрогорском, благодаря чему округ увеличился. 

Глава муниципалитета доложил губернатору о всех реализуемых программах в округе, о ходе благоустройства территорий и о работах по капитальному ремонту социальных учреждений. также затронул тему расселения из аварийного жилья. 

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Глава округа Павловский Посад рассказал о капремонте образовательных учреждений. 

Глава округа Павловский Посад Семёнов рассказал о программе благоустройства.

Проект благоустройства Центральной площади в Хотьково победил в конкурсе.
#павловский посад
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В московском ЗАГС назвали самые необычные имена новорожденных
04 августа 2023, 11:49

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

Московские родители с начала года выбрали более 4 тысяч имен для своих детей. Начальник управления ЗАГС города Москвы Светлана Уханева назвала самые популярные и необычные среди них.
По ее словам, за первые шесть месяцев 2023 года было зарегистрировано рождение 51,9 процента мальчиков и 48,1 процента девочек. Появилась тенденция давать детям двойные и даже тройные имена, передает «РБК Life». Например, были зарегистрированы имена Артур Льюис, Денис Адам, Эльдар Лев, Лалибелла Наоми Франческа, Анна-Аврора, Александр Мишель Борис, Амори Валентин Мари.

Самым популярным мужским именем впервые за долгое время стало имя Михаил. Среди девочек новорожденным наиболее часто давали имя София. Среди необычных мужских имен Гарри, Марс, Енисей, Лучезар, Эльбрус, Ромео, Алтай и Мираж. Девочек нарекали именами Луна, Искра, Апрелия, Матрона, Ассоль, Малина, Июня, Агуша.

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Украинский полицейский изнасиловал десятилетнюю девочку
04 августа 2023, 11:21

Фото: istockphoto/7713Photography

В Киеве задержан офицер полиции по обвинению в изнасиловании десятилетней девочки. Речь идет об участковом инспекторе из города Чайки в Киевской области.
Как сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, насильственные действия сексуального характера полицейский совершал у себя дома. Следователи установили, что он проделывал это неоднократно. Продолжается расследование уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Обвиняемый пока отрицает свою вину. В случае, если она будет доказана, бывшему офицеру полиции может грозить от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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#украина
#изнасилование
#полиция
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Глава округа Павловский Посад рассказал о капремонте образовательных учреждений
04 августа 2023, 11:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семёновым, в ходе которой обсуждался вопрос капитального ремонта социальных объектов в муниципалитете.
Глава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов доложил губернатору о капитальном ремонте образовательных учреждений в муниципалитете, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В этом году в Павловском Посаде после капитального ремонта откроется школа № 18 им. Менчинского, а на следующий год запланированы работы в лицее № 2, школе № 11, а также в корпусе школы-интерната и в детском саду «Незабудка».

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#подмосковье
#павловский посад
#школа
#школы
#радио
#служба
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Работодатель не отпускает домой в жару и не ставит кондиционер, что делать? — советы юриста
Юрист Соловьёв рассказал, как получить неустойку с работодателя за отказ сокращать рабочий день из-за жары
04 августа 2023, 11:00

Фото: IStock/lamyai

В Госдуме предложили обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при высоких температурах на рабочем месте. Однако юристы напоминают, что такие акты уже существуют, и начальники обязаны их соблюдать.
В частности, заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв отметил, что в России существуют нормы Роспотребнадзора и СанПиНа. Последний устанавливает, что для офисных работников в летнее время предусмотрен допустимый диапазон от 20 до 28 градусов, а оптимальные условия создаст температурный режим в пределах 22-24 градуса. Есть специальные рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым при температуре 28,5 градуса рабочее время сокращается на 1 час, при температуре 29 градусов – на 2 часа, а при температуре 30,5 градусов – на 4 часа. В интервью «Радио 1» юрист объяснил, что многие россияне не знают о своих правах из-за отсутствия отсылок на документы в трудовых договорах.

Что делать, если в офисе больше 28 градусов?

Если работодатель не устанавливает на рабочем месте кондиционер или вентилятор, а температура воздуха в помещении больше 28 градусов, юрист Иван Соловьёв рекомендовал написать коллективное письмо. В нём нужно сослаться на нормы Роспотребнадзора и СанПиНа и попросить сократить рабочий день.
«Если получает отказ, обращайтесь в трудовую инспекцию. Если и там вам отказали, идите в прокуратуру. Можно ещё пригласить независимую экспертизу, которая посмотрит условия труда. Потом со всеми этими документами нужно обращаться в суд. Там вы ещё и неустойку с работодателя получите, и моральный ущерб, а самое главное — будет предписание работодателю устранить все нарушения», — заключил специалист.
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#юрист
#температура
#работодатель
#работа
#закон
#жара
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ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области
В Херсонской области ФСБ задержала пособников ВСУ, передававших сведения о ВС России
04 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/ irene_rebrova

Группа пособников вооруженных формирований Украины, передававших сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне проведения спецоперации, задержаны в Херсонской области. Об этом сообщает ФСБ по региону.
Два гражданина Украины, проживающих на территории Херсонской области были задержаны за шпионаж.

Мужчины передавали собранные по заданию украинских спецслужб сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне СВО своим кураторам. Также, пособники направляли Украине данные о перемещении военнослужащих в Херсонской области. 

В ведомстве сообщили, что уголовное дело в отношении жителей области передано в суд для избрания задержанным меры пресечения. 

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили за госизмену к 12 годам колонии. 

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#суд
#уголовное фсб
#сво
#всу
#вс рф
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Администрации Президента России оценила деятельность волонтёра экологический акций
04 августа 2023, 10:39

Фото: пресс-служба Международной детско-юношеской премии  «Экология – дело каждого»

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтёру премии «Экология — дело каждого» Анне Пермяковой.
Церемония награждения состоялась в рамках торжественного открытия Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в Петропавловске-Камчатском, сообщает «Радио 1» пресс-служба Международной детско-юношеской премии .

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил деятельность волонтёра Анны Пермяковой, которая занималась организацией множества экологический акций совместно с Росприроднадзором.
«От всей души хочу поблагодарить первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко за такую высокую оценку и поддержку, и конечно, главу Росприроднадзора – за возможность помогать такой нужной и доброй экопремии, я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами», — отметила волонтёр премии Анна Пермякова.
Премия «Экология — дело каждого» создана по инициативе главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в 2021 году.

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#премия
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#сергей кириенко
#семьи
#церемония
#служба
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Daily Mail: Жители Нью-Йорка массово оставляют город
04 августа 2023, 10:31

Фото: istockphoto/ismagilov

Нью-Йорк, один из крупнейших городов США, некогда бывший символом воплощения американской мечты, сегодня превратился в грязную клоаку, откуда бегут нормальные граждане. Такое мнение высказал английский обозреватель Том Леонард для издания Daily Mail.
Город захлестнула волна преступности. Теперь, чтобы предотвратить кражи, специальными бирками маркируют даже стиральный порошок, как раньше делали только с черной икрой и дорогим алкоголем. Улицы заполнены толпами беженцев и бездомных, которых в Нью-Йорке насчитывается до 100 тысяч. Демократы в последние годы приняли решение не содержать таких людей в специальных учреждениях, посчитав, что им будет лучше на улицах. Однако это привело только к увеличению числа бездомных и легло дополнительной нагрузкой на бюджет города.

По статистике в Нью-Йорке пустует пятая часть офисов. Примерно на столько же в последнее время возросла преступность. Метро, которое и ранее вызывало обоснованные опасения граждан, сейчас превратилось в место обитания сотен неадекватных людей. В мэрии планировалось очистить метро от бомжей и разместить их в приютах, но сейчас все приюты и гостиницы заняты просящими убежище нелегалами из Африки и Латинской Америки, которые проникают в США через Мексику.

Нью-Йорк традиционно считался одним из самых привлекательных городов мира. Однако сейчас городские власти столкнулись с серьезными проблемами. Это и бездомность, и транспорт, и преступность, и экология. Их решение потребует от мэрии значительных усилий, заключает автор публикации.

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#экология
#сша
#метро
#транспорт
#кражи
#город
#преступность
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«Почта России» начнёт доставлять посылки самолётами в Грузию
04 августа 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Почта России» запустила авиадоставку товаров в Грузию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе почтового оператора.
Самолёты авиакомпании «Азимут» будут совершать прямые рейсы между Москвой и Тбилиси. В компании планируют ежемесячно отправлять до 60 тонн посылок, при этом, время доставки сократится на 2-3 дня.

Ранее сообщалось, что «Почта России» наладила такую же доставку из Минеральных Вод в Армению. Глава дирекции «Почты России» Георгий Баутин сообщил, что необходимо налаживать почтовое сообщение со странами Закавказья, поскольку это востребовано как для бизнесменов, так и для частных лиц.

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#почта россии
#рейсы
#грузия
#авиасообщение
#доставка
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