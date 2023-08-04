Глава округа Павловский Посад Семёнов рассказал о программе благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семёновым, в ходе которой обсуждался вопрос программы благоустройства в муниципалитете.
Глава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов доложил губернатору о том, что в муниципалитете после благоустройства начал работу парк «Дубрава», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Павловском Посаде приведут в порядок сквер-мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны» на улице Орджоникидзе, где порядка 30 лет не работал Вечный огонь.
Специалисты начали работу по благоустройству набережной вдоль реки Клязьмы.
Подмосковью выделят 270 млн на благоустройство территорий.
Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках.
Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса.
В Павловском Посаде приведут в порядок сквер-мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны» на улице Орджоникидзе, где порядка 30 лет не работал Вечный огонь.
«В этом году также приступим к реализации набережной вдоль реки Клязьмы в рамках федерального проекта. В конце 2022-го мы стали победителями конкурса, в настоящее время завершаются проектные работы, в ноябре приступаем, а в следующем году, соответственно, запустим», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.Читайте также:
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Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках.
Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса.
Алиса Сергиенко