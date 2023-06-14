Глава округа Пушкинский доложил Андрею Воробьеву о работах по благоустройству муниципалитета

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В рамках реализации программы, работы по благоустройству проводились в Центральном парке. В ходе строительных работ в парке оборудовали пешеходные дорожки, новые зоны отдыха, летний театр, спортивную площадку и другое.
«Вы поставили задачу — реконструировать Центральный парк. Работы уже завершены. Это большой, значимый проект — почти 8 га. В ходе благоустройства была восстановлена летняя сцена, которая сгорела в 90-е годы. Сегодня она является символом Пушкино и настоящим центром притяжения», — рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.Также, благодаря программе по благоустройству, была проведена реконструкция сквера в Ивантеевке.
Глава муниципалитета доложил, что сейчас ведутся работы по благоустройству всего центра города Пушкино. Строительные работы завершат в августе этого года. В ходе работ появится новый фонтан, проведут озеленение, оборудуют новые пешеходные дорожки и обновят систему освещения.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, обсудил проекты, которые реализуются в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципалитета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.