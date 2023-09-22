Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.

Глава округа Зарайск рассказал губернатору о том, что за 5 лет удалось обеспечить питьевой водой дома более 1 тысячи жителей деревни Титово, посёлка Зарайский и 2-го отделения совсхоза «Зарайский».
«Что касается очистных сооружений — идёт проектирование 16 объектов, из них 8 уже готовы. До нового года, думаю, мы сделаем все сметы, чтобы попасть в 5-летнюю программу по модернизации, а следующей весной планируем приступить к реализации», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.Глава муниципалитета добавил, что в округе запланированы мероприятия по реконструкции трёх центральных тепловых пунктов, капитальный ремонт котла, а также работы по реконструкции и модернизации тепловых сетей протяженностью 75,3 км.
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