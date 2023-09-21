Глава округа Жуковский доложил о планах по расширению Технопарка.

Православные христиане отмечают 21 сентября церковный праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день проводятся богослужения, посвященные матери Иисуса Христа. Редакция «Радио 1» расскажет, как правильно провести святой праздник и какие приметы нужно соблюдать в этот день.