Глава округа Жуковский доложил о планах по расширению Технопарка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили реализацию инвестиционных проектов.
На территории городского округа Жуковский с 2018 года работает Технопарк ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. На данный момент в технопарк базируется 34 инновационные компании и 6 экспериментальных лабораторий. Кроме того, там реализуется 31 инновационный проект в сфере авиационных технологий.
Общий объём инвестиций в предприятий составляет 237 миллионов рублей. Реализация проектов помогла создать 170 новых рабочих мест в округе.
Глава муниципалитета отметил, что на базе Технопарка планируется серийное производство беспилотных и сверхлёгких летательных аппаратов.
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Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Жуковский.
На территории городского округа Жуковский с 2018 года работает Технопарк ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. На данный момент в технопарк базируется 34 инновационные компании и 6 экспериментальных лабораторий. Кроме того, там реализуется 31 инновационный проект в сфере авиационных технологий.
Глава муниципалитета отметил, что на базе Технопарка планируется серийное производство беспилотных и сверхлёгких летательных аппаратов.
«Жуковский — это наукоград. Наука — одно из перспективных направлений нашей деятельности. Сегодня Технопарк уже полный — мест нет. Там 34 резидента. Поэтому задумываемся с коллегами, руководителями ЦАГИ о его расширении», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.Читайте также:
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Алиса Сергиенко