Глава округа Жуковский Юрий Прохоров рассказал о программе расселения аварийного жилья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили важную тему, касающуюся расселения из аварийного жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Глава муниципалитета доложил, что в округе расселение из аварийного жилья ждут 702 семьи (39 домов).
На сегодняшний день, в Жуковском строится новый многоквартирный дом, квартиры в котором после сдачи в следующем году получат 107 семей из 8 аварийных домов.
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Глава муниципалитета доложил, что в округе расселение из аварийного жилья ждут 702 семьи (39 домов).
«Как сказал наш Президент, людей надо вытащить из трущоб. Благодаря вашей программе сегодня строится первый дом под расселение. Сейчас мы ведем переговоры по площадке под второй», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.Читайте также:
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Алиса Сергиенко