Глава ОП Подмосковья, ректор МГИМО Торкунов отмечает день рождения

Фото: Фотобанк МО
26 августа 73-летие отмечает Почётный гражданин Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Торкунов – выдающийся специалист в сфере международных отношений, внешней политики, азиатских исследований, дипломат, общественный деятель, ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области.
Он родился в 1950 году, в 1972-м окончил МГИМО. Изучал корейский и английский языки. В разные годы находился на дипломатической службе в Пхеньяне и в Вашингтоне.
В 1986 году был избран деканом факультета международных отношений, через три года назначен первым проректором МГИМО, а в 1992-м стал ректором вуза. В 2008 году был избран академиком Российской академии наук.
Под руководством Торкунова в МГИМО была проведена модернизация учебного процесса. Появились новые кампусы и учебные корпуса, университет вышел на ведущие позиции в мировых рейтингах. С 2015 года в его состав вошёл Одинцовский филиал, который готовит высококлассных специалистов различных направлений.
С 2017 года Анатолий Торкунов возглавляет Общественную палату Московской области, которая решает важные социальные и экономические проблемы Подмосковья, поддерживает общественные инициативы.
Отмечен многими российскими и иностранными государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденами Александра Невского, Почёта, Дружбы, французским орденом Почётного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги». Почётный гражданин города Сеула. Заслуженный работник дипломатической службы России.
30 сентября 2020 года Постановлением губернатора Торкунову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Он родился в 1950 году, в 1972-м окончил МГИМО. Изучал корейский и английский языки. В разные годы находился на дипломатической службе в Пхеньяне и в Вашингтоне.
Под руководством Торкунова в МГИМО была проведена модернизация учебного процесса. Появились новые кампусы и учебные корпуса, университет вышел на ведущие позиции в мировых рейтингах. С 2015 года в его состав вошёл Одинцовский филиал, который готовит высококлассных специалистов различных направлений.
С 2017 года Анатолий Торкунов возглавляет Общественную палату Московской области, которая решает важные социальные и экономические проблемы Подмосковья, поддерживает общественные инициативы.
Отмечен многими российскими и иностранными государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденами Александра Невского, Почёта, Дружбы, французским орденом Почётного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги». Почётный гражданин города Сеула. Заслуженный работник дипломатической службы России.
30 сентября 2020 года Постановлением губернатора Торкунову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская