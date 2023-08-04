Глава Павловского Посада рассказал о строительстве объектов здравоохранения в округе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семёновым, в ходе которой обсуждался вопросы здравоохранения.
Глава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов доложил губернатору о здравоохранении в муниципалитете, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2023 году в Павловском Посаде откроется после ремонта взрослая поликлиника и отделение физиотерапии в Электрогорске.
Кроме того, в округе начнет свою работу диспансерное отделение Павлово-Посадского отделения Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.
Денис Семёнов сообщил, что в следующем году после капитального ремонта откроется поликлиника № 3 в Павловском Посаде.
Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой округа Павловский Посад.
В Павловском Посаде действует программа по переселению граждан из аварийного жилья.
Глава округа Павловский Посад рассказал о капремонте образовательных учреждений.
В 2023 году в Павловском Посаде откроется после ремонта взрослая поликлиника и отделение физиотерапии в Электрогорске.
Денис Семёнов сообщил, что в следующем году после капитального ремонта откроется поликлиника № 3 в Павловском Посаде.
«К третьей поликлинике в Павловском Посаде прикреплено 27 тысяч человек. там ни разу не было капитального ремонта. В настоящее время выполнено 30% работ. По контракту должны завершить все мероприятия в конце марта. В прошлом году мы закончили капитальный ремонт (с оснащением) стационара Центральной районной больницы», — доложил губернатору Подмосковья глава Павловского Посада Денис Семёнов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко