Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Гуменюк покинула свой пост

Фото: iStock/Doucefleur
Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк покинула свой пост. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что Гуменюк больше не является главой пресс-службы подразделения украинских войск. При этом причины увольнения не уточняются.
Вместе с тем, комментируя свое решение, Гуменюк сообщила, что впереди её ждёт ещё много интересного.
Ранее стало, что на Украине собираются уволить главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного, если не будет дана гарантия его неучастия в президентских выборах.
Читайте также:
Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного
В Киеве митингующие требуют вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта
Арестович* рассказал, как разрешить все противоречия на Украине
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Вместе с тем, комментируя свое решение, Гуменюк сообщила, что впереди её ждёт ещё много интересного.
Читайте также:
Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного
В Киеве митингующие требуют вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта
Арестович* рассказал, как разрешить все противоречия на Украине
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова