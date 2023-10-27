Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Беляков заявил о нарушении прав медиков

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Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил, что в последнее время участились случаи нападений на врачей, в частности, медиков скорой помощи, а также отметил наплевательское отношение и нарушение прав медперсонала.
«Скорая помощь сегодня стала местом, куда можно вылить все нечистоты, которые накопились у населения. Как будто скорая помощь – это бесплатная обслуга, а не спасители и герои. Медик сегодня бесправен полностью. Если медик в ответ на оскорбление или применение силы попытается уйти с места события, его обвинят в неоказании помощи, и снова он будет виноват», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляков.
Он добавил, что из-за того, что скорая выполняет не совсем свойственные ей функции, она просто физически не всегда успевает приезжать на вызов к тем, кто действительно нуждается в помощи.
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