Глава Пушкинского Красноцветов оценил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поделился впечатлениями после посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Подробнее об этом он написал в своём телеграм-канале.
«На Международной выставке представлены субъекты Российской Федерации, крупнейшие корпорации и общественные организации, а также зарубежные страны. Продемонстрированы достижения нашей страны, культурно-развлекательные программы и ярмарки. С семьёй сюда можно и нужно прийти. Здесь очень интересно и информативно, всё можно потрогать», — рассказал он.Читайте также:
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