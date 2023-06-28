Глава Пушкинского округа Красноцветов рассказал жителям о работе в 2022 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Пришедших на отчёт приветствовал губернатор Воробьёв
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов выступил с ежегодным отчётом перед жителями муниципалитета. Мероприятие прошло в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева.
Образовательное учреждение восстановили в 2020 году после пожара, произошедшего в феврале 2016-го. На том месте построили современное здание, куда также перевели музыкальную школу. За счёт регионального бюджета его укомплектовали музыкальными инструментами и современным цифровым оборудованием.
В стадии реализации находятся 25 инвеспроектов на 43 млрд рублей. Это позволит к 2025 году создать 14 тыс рабочих мест. Среди крупнейших – фармацевтический складской комплекс «ТСТ Транссервис», индустриальный парк «PNK парк Пушкино 2», промышленный кластер по регенерации масла в Рахмановской промзоне «Делфин Групп».
В округе отремонтировали несколько медучреждений, например, детскую поликлинику №2 в Ивантеевке. Началось строительство новой детской поликлиники в Пушкине на 400 посещений в смену. Пятиэтажное здание планируется сдать в следующем году.
В микрорайоне Заветы Ильича стартовало возведение школы на 550 мест, открыть которую планируют в 2024-м. А к началу этого учебного года завершат капремонт Ивантеевской СОШ №7 и Царёвской школы.
В 2022 году в Пушкинском было отремонтировано 37 автодорог общей протяжённостью 39 км. В текущем году работа продолжена. Главный объект – дорога в микрорайоне Дзержинец. Там поменяли асфальтовое покрытие, обновили модули остановок и расширили заездные карманы.
В этом году стартовал такой масштабный проект, как реконструкция автовокзала в Пушкине. Фасад здания полностью обновят, заменят кровлю, обустроят зал ожидания с кофейней, установят электронное табло и благоустроят прилегающую территорию. Откроется автовокзал в сентябре.
По президентскому проекту социальной газификации выполнены работы уже в 60 населенных пунктах из плановых 64. Параллельно заменили систему газоснабжения в 26 домах, установили датчики загазованности.
В сфере ЖКХ модернизировали четыре ВЗУ. Запланирована реконструкция ещё восьми.
Одна из главных задач муниципалитета - расселение аварийного фонда. Сейчас идёт строительство трёх МКД на ул. Октябрьской в Пушкине, Мамонтовке и Красноармейске. Работы планируют завершить в декабре. Таким образом, будут расселены свыше 1150 человек против прошлогодних 170.
Завершён капремонт ДК «Правдинский». В обновлённом здании работают студии хореографии, вокала, декоративно-прикладного творчества, военно-патриотического воспитания. Создан зрительный зал на 250 мест, обновлены классы для занятий. Также отремонтирована Ивантеевская ДШИ.
Рекультивирован полигон ТКО «Царёво». В регулярном режиме идёт мониторинг состояния окружающей среды. Завершён капремонт гидротехнического сооружения на реке Воре в Красноармейске. По итогам голосования жителей на портале «Добродел» в текущем году запланировано привести в порядок пруд в Мамонтовке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приветствовал жителей Пушкинского городского округа, пришедших на отчёт главы муниципалитета.
Образовательное учреждение восстановили в 2020 году после пожара, произошедшего в феврале 2016-го. На том месте построили современное здание, куда также перевели музыкальную школу. За счёт регионального бюджета его укомплектовали музыкальными инструментами и современным цифровым оборудованием.
«Каждая выполненная задача – результат командного труда в тандеме с правительством Московской области и депутатским корпусом. Мы гордимся быть частью команды губернатора, вносить вклад в общее дело. За годы работы под руководством Андрея Юрьевича Воробьёва позитивные перемены коснулись каждой сферы жизни Подмосковья. Даже в самые критичные моменты рост экономики не прекращался», – сказал Красноцветов.Глава подвёл итоги работы администрации округа за 2022 и первую половину 2023 года, поделился планами. По его словам, собственные доходы бюджета округа в минувшем году превысили 7 млрд рублей. Это на 1,3 млрд больше, чем в предыдущем.
В стадии реализации находятся 25 инвеспроектов на 43 млрд рублей. Это позволит к 2025 году создать 14 тыс рабочих мест. Среди крупнейших – фармацевтический складской комплекс «ТСТ Транссервис», индустриальный парк «PNK парк Пушкино 2», промышленный кластер по регенерации масла в Рахмановской промзоне «Делфин Групп».
В округе отремонтировали несколько медучреждений, например, детскую поликлинику №2 в Ивантеевке. Началось строительство новой детской поликлиники в Пушкине на 400 посещений в смену. Пятиэтажное здание планируется сдать в следующем году.
В микрорайоне Заветы Ильича стартовало возведение школы на 550 мест, открыть которую планируют в 2024-м. А к началу этого учебного года завершат капремонт Ивантеевской СОШ №7 и Царёвской школы.
В 2022 году в Пушкинском было отремонтировано 37 автодорог общей протяжённостью 39 км. В текущем году работа продолжена. Главный объект – дорога в микрорайоне Дзержинец. Там поменяли асфальтовое покрытие, обновили модули остановок и расширили заездные карманы.
В этом году стартовал такой масштабный проект, как реконструкция автовокзала в Пушкине. Фасад здания полностью обновят, заменят кровлю, обустроят зал ожидания с кофейней, установят электронное табло и благоустроят прилегающую территорию. Откроется автовокзал в сентябре.
По президентскому проекту социальной газификации выполнены работы уже в 60 населенных пунктах из плановых 64. Параллельно заменили систему газоснабжения в 26 домах, установили датчики загазованности.
В сфере ЖКХ модернизировали четыре ВЗУ. Запланирована реконструкция ещё восьми.
Одна из главных задач муниципалитета - расселение аварийного фонда. Сейчас идёт строительство трёх МКД на ул. Октябрьской в Пушкине, Мамонтовке и Красноармейске. Работы планируют завершить в декабре. Таким образом, будут расселены свыше 1150 человек против прошлогодних 170.
Завершён капремонт ДК «Правдинский». В обновлённом здании работают студии хореографии, вокала, декоративно-прикладного творчества, военно-патриотического воспитания. Создан зрительный зал на 250 мест, обновлены классы для занятий. Также отремонтирована Ивантеевская ДШИ.
Рекультивирован полигон ТКО «Царёво». В регулярном режиме идёт мониторинг состояния окружающей среды. Завершён капремонт гидротехнического сооружения на реке Воре в Красноармейске. По итогам голосования жителей на портале «Добродел» в текущем году запланировано привести в порядок пруд в Мамонтовке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приветствовал жителей Пушкинского городского округа, пришедших на отчёт главы муниципалитета.
Лора Луганская