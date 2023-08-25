Глава Роскосмоса Борисов объявил в Химках о продолжении лунной миссии

Фото: администрация г. о. Химки
Роскосмос после аварии с «Луной-25» рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической межпланетной станции на Южный полюс спутника Земли в 2025-2026 годах. Об этом заявил гендиректор космического ведомства Юрий Борисов.
Он провёл рабочее совещание в НПО имени С. А. Лавочкина в Химках, где обсудил с учёными и разработчиками аппарата причины его аварии.
«Луна-25», созданная на химкинском предприятии, стартовала 11 августа с космодрома «Восточный». Межпланетная автоматическая станция должна была совершить посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.
Станцию создали с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Она успела передать первые снимки лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
Однако 21 августа «Луна-25» прекратила своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Как объявил Борисов, это могло произойти из-за нештатной работы двигателей.
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«Незавершённая миссия «Луны-25» не ставит на «стоп» перспективы освоения естественного спутника Земли. Не нужно делать из этого трагедию. Нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», – сказал Борисов, слова которого цитирует пресс-служба Роскосмоса.
Станцию создали с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Она успела передать первые снимки лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
Однако 21 августа «Луна-25» прекратила своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Как объявил Борисов, это могло произойти из-за нештатной работы двигателей.
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Лора Луганская