Глава «Роскосмоса» допустил перенос миссии «Луна-26» на 2026 год

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По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, миссию «Луна-26» могут перенести с 2027 года на 2026-й. Однако он отметил, что пока официальным сроком остается 2027 год, передает ТАСС.
Напомним, что 19 августа автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Станция была запущена 11 августа с космодрома Восточный и должна была приземлиться в районе кратера Богуславский, недалеко от южного полюса Луны.
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