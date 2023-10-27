Глава Росморречфлота Джиоев попал в больницу с сердечным приступом

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Глава Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) Захарий Джиоев госпитализирован после сердечного приступа. В настоящее время медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Росморречфлот отвечает за навигацию судов в акваториях российских портов, по трассам Северного морского пути, а также по внутренним водным артериям. Кроме того, в течение 2023 года агентство обеспечивало функционирование Керченской переправы, которая соединяет Крым и Краснодарский край.
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