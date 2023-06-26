Глава Российского союза молодежи заявил о досрочном уходе с поста

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Глава Российского союза молодежи Красноруцкий заявил, что досрочно покинет свой пост
Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий досрочно покинет свою должность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РСМ.
По его словам, решение о досрочном уходе со своего поста, он принял на внеочередном съезде РСМ. Красноруцкий отметил, что сложение полномочий стало его личной инициативой. Сообщается, что новый председатель РСМ будет избран на предстоящем съезде организации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Российского союза молодежи устроил дебош в самолёте.
По его словам, решение о досрочном уходе со своего поста, он принял на внеочередном съезде РСМ. Красноруцкий отметил, что сложение полномочий стало его личной инициативой. Сообщается, что новый председатель РСМ будет избран на предстоящем съезде организации.
Анастасия Крестьянова