Глава Россотрудничества Примаков рассказал о живущих в Подмосковье американцах

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Он отметил, что американцы, поселившиеся на российской земле, разумные, состоявшиеся и верующие люди. Не обязательно православные, возможно, не имеющие российских корней и вообще какого-либо отношения к нашей стране. Но они предпочли переехать в Россию, так как хотят, чтобы их дети воспитывались здесь. Чтобы именно здесь формировалась их внутренняя адекватная и нравственная шкала ценностей.
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