Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Россотрудничества Примаков рассказал о живущих в Подмосковье американцах

Глава Россотрудничества Примаков рассказал о живущих в Подмосковье американцах

28 июля 2023, 09:29

Фото: istockphoto/-

Неподалеку от подмосковного Серпухова живут американцы. Это взрослые, состоявшиеся люди, которые придерживаются традиционных ценностей. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В беседе с РИА Новости он пояснил, что там проживают граждане США, далеко не бедствующие, скорее среднего достатка. В Штатах они имели свой бизнес или ферму, однако решили все продать и переехать в Россию. Примаков также добавил, что почти все семьи — многодетные.

Он отметил, что американцы, поселившиеся на российской земле, разумные, состоявшиеся и верующие люди. Не обязательно православные, возможно, не имеющие российских корней и вообще какого-либо отношения к нашей стране. Но они предпочли переехать в Россию, так как хотят, чтобы их дети воспитывались здесь. Чтобы именно здесь формировалась их внутренняя адекватная и нравственная шкала ценностей.


Проект строительства в Подмосковье американской деревни глава Россотрудничества назвал очень важным и перспективным.

Читайте также:

В Серпухове создадут две особо охраняемые природные территории

Американец Кирби объяснил, почему иностранцы хотят в Россию

Американца удивила отзывчивость российских врачей

#подмосковье
#сша
#дети
#бизнес
#проект
#семьи
Читайте нас в
В ГД внесли законопроект о сроке до четырех лет тюрьмы за взятки до 10 тыс рублей
В Думу внесли законопроект о наказании за получение взятки в размере до 10 тыс. рублей
28 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, наказание за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей, будет предусматривать лишение свободы на срок до четырех лет.
Отмечается, что ответственность предлагают ввести не только за получение взятки, но и коммерческий подкуп.

Также, к лицам, совершившим коррупционные преступления, в рамках новой поправки, будет применена санкция, в виде конфискации имущества. По словам депутатов, выступивших с данной инициативой, в действующем законодательстве, не предусмотрена компенсация вреда потерпевшим.

Читайте также:

В России упростили процедуру банкротства граждан

Новые штрафы военкомата: о каких данных нужно сообщать

ГД запретила регистрацию с помощью иностранной электронной почты
 
#штрафы
#компенсация
#поправки
Читайте нас в
В выходные ЦППК отвезет пассажиров на фестивали в Подмосковье
28 июля 2023, 10:00

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Электропоезда ЦППК помогут жителям Подмосковья добраться до фестивалей в эти выходные.

В эти выходные, 29 и 30 июля, в селе Молоди городского округа Чехов пройдёт фестиваль «Гуляй Город», посвящённый Победе в Битве при Молодях. В этом году он состоится в двухдневном формате с масштабной застройкой более 30 га с разделением территории на историческую и современную. 

До фестиваля можно будет добраться на электропоездах Курского направления до ж/д станции Молоди. 

Также, в эти выходные, 29 и 30 июля, недалеко от Ногинска состоится крупнейший в России конный фестиваль «Иваново поле», до которого можно будет добраться на поездах Горьковского направления до станции Ногинск или на поездах Ярославского направления до станции Щёлково, а после пересесть на бесплатные шаттлы с символикой фестиваля!

Читайте также:

Фестиваль «Гуляй Город» пройдёт в этом году в новом формате.

Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты.

Фестиваль «Территория Солнца» будет проходить на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 29 и 30 июля.
#щёлково
#фестиваль
#чехов
#ногинск
#цппк
#город
#мероприятия
#программа
#шоу
#минтранс
#станции
Читайте нас в
ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Орловской области, который пытался уехать воевать за Украину
28 июля 2023, 09:56

Фото: iStock/irene_rebrova

Жителя Орловской области задержали за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины, об этом сообщили в ФСБ.
По версии следствия, мужчина поддерживал связь с украинскими военнослужащими. Кроме того, он участвовал в объединениях, которые на территории России признаны террористическими.

В ведомстве также сообщили, что задержанный намеревался уехать на Украину и принимать участие в боевых действиях на территории ВСУ, в связи с чем подал соответствующие документы в украинские службы. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело. 

Читайте также: 

Задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ

Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта спецслужб Украины на российском корабле

В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»*
#дело
#уголовное дело
#фсб
#документы
#всу
Читайте нас в
В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
28 июля 2023, 09:23

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 28 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 906 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье вновь прогнозируется дождь. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года выявили около 1,7 тыс нелегальных таксистов.

Собянин заявил о желании превратить Москву в город-курорт.

На штрафы за неоплату проезда по платным дорогам будут действовать скидки.

#подмосковье
#дождь
#шоссе
#скоростной режим
Читайте нас в
Психотерапевт рассказал, как правильно загадывать желание
Психотерапевт Сандомирский объяснил, как разобраться в своих желаниях
28 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/Ridofranz

Некоторые люди сталкиваются с неумением хотеть чего-то, они руководствуются только правилом «надо». 28 июля, в День загадывания желаний Психотерапевт, доктор психологических и кандидат медицинских наук Марк Сандомирский рассказал «Радио 1» почему так происходит, и какие практики помогут разобраться в своих желаниях.
Нередко люди отказываются от собственных желаний, когда стараются подражать кому-то или чему-то, например, трендам в социальных сетях или моде. Это также работает, когда взрослый поступает так, как ему внушили в детстве родители. Однако психотерапевт уверен, что человек понимает свои желания, но по разным причинам обманывает себя, ставит в тупик или убегает от решений.
«Надо понять, что на самом деле поступками человека, связанными с реализацией желаний, управляет его подсознание. И только потом приходит логическое обоснование. Желание должно быть реалистичным, оно должно быть адаптивным, оно должно приводить к улучшению жизни человека, оно должно быть совместным, чтобы человек пользовался поддержкой других людей», — рассказал Марк Сандомирский.
По словам специалиста, существует несколько практик, которые помогают достать истинные желания из подсознания. К ним относятся дневник самонаблюдения или дневник планирования. Однако психотерапевт рекомендует чаще обращаться к релаксации.
«Важно общаться с самим собой сознательно в диалоге с подсознанием. Это происходит при использовании техник релаксации. В состоянии релаксации человек освобождается от внутренних барьеров, думая о своих целях и планах продуктивно, освобождается от негативных эмоций, своих переживаний, чрезмерных тревог и начинает лучше понимать свои цели», — добавил собеседник.  
Читайте также: 

Психолог Булгакова назвала катастрофой дружбу россиян

Психолог Сальникова объяснила, как объятия влияют на умственные способности человека

Россиянам рассказали, ​как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей
#желание
#психология
#Марк Сандомирский
Читайте нас в
Россиянам будут оставлять ипотечное жилье при банкротстве
Кабмин поддержал законопроект о сохранении ипотечного жилья для банкротов
28 июля 2023, 07:19

Фото: iStock/gopixa

Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит россиянам сохранить свое ипотечное жилье при личном банкротстве, пишут «Известия».
Отмечается, что законопроект все еще требует некоторых доработок: «условия заключения соглашения с банком», «условия погашения долга». Однако, известно, что должнику придется пойти на мировое соглашение с банком, либо составить план реструктуризации долга.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что сейчас банк может отобрать у должника квартиру за непогашенный кредит, никак не связанный с ипотечным долгом.  

При этом, отмечают эксперты, если человек не имеет возможности обслуживать кредит – заводится дело о признании его банкротом. Вопрос взыскания единственного жилья давно обсуждается в обществе. Этот законопроект – долгожданный ответ на столь животрепещущую проблему, считает эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота..

Читайте также:

Эксперт по недвижимости Хлыстова: в России резко выросла цена за аренду жилья

Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета
Колунов предложил создать российское Евровидение 
#банкротство
#ипотека
Читайте нас в
Сотрудникам промышленных предприятий могут запретить использовать Apple в рабочих целях
28 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/Stockfoo

Минпромторг рекомендует промышленным предприятиям России запретить своим сотрудникам использование iPhone в рабочих целях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Василия Осьмакова.
В июле именно в Минпромторге первыми из отечественных министерств и ведомств сообщили о запрете вести рабочую переписку с устройств Apple для сотрудников. Следом стало известно о принятии таких же мер в госкорпорации «Ростех», Минцифры, Минпросвещения и Федеральной таможенной службе (ФТС).

Однако в настоящее время существуют проблемы с обеспечением сотрудников госструктур гаджетами с российской операционной системой «Аврора», поскольку их нет в продаже в розничных сетях. Но решить эту проблему должны в течение 10-15 дней, уточнили в Минпромторге.

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

Читайте также:

Матвиенко: Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях для безопасности

Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple на работе

Сотрудники Минпромторга прекратят использование iPhone для рабочих коммуникаций
#ростех
#фсб
#минцифры
#матвиенко
#минпромторг
Читайте нас в
Из России сейчас можно улететь только в 24 страны
Глава Росавиации Александр Нерадько перечислил страны, в которые сейчас летают российские авиакомпании
28 июля 2023, 03:51

Фото: iStock/Pavel_Byrkin

Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе идущего в эти дни саммита «Россия — Африка» заявил, что российские авиакомпании на данный момент выполняют рейсы в 24 страны. Об этом сообщило 27 июля агентство ТАСС.
«Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сейшельские острова, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка», — перечислил Нерадько.

В июне в Росавиации сообщили, что в 2023 году одиннадцать зарубежных авиакомпаний регулярно осуществляют перелеты через российское воздушное пространство, используя кроссполярные маршруты. Это компании  Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company и Qatar Executive.

Читайте также:

Россия и Танзания могут возобновить авиасообщение

РФ возобновит прямое авиасообщение с Кубой

В Росавиации назвали число иностранных авиакомпаний, летающих через Россию
#россия
#маршруты
#авиасообщение
#росавиация
Читайте нас в
NYT: Украинка ушла от мужа к финну после 30 лет брака
28 июля 2023, 02:04

Фото: iStock/Anna Koberska

Обозреватель Джеффри Геттлман рассказал историю беженки с Украины по имени Татьяна, оставившей своего супруга Андрея на родине, в то время как сама вместе с детьми переехала в Финляндию. Там она нашла себе другого мужчину, пишет журналист в своем материале для New York Times (NYT).
Отмечается, что Андрей и Татьяна были женаты около тридцати лет, за это время у них родились два сына. Однако Татьяна после переезда в Финляндию решила расторгнуть брак с мужем, так как встретила там другого мужчину. По ее словам, рассказать об этом супругу было трудно, но женщина хотела начать новую жизнь.

«Я не хочу продолжать наши отношения. Мне нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Мне нужна новая жизнь», — цитирует издание слова украинки.

Читайте также:

В Польше раскрыли ужасающую правду об украинцах

Lidovky: Украинская беженка взбесилась из-за надписей на русском языке в метро Праги

В Москве гражданка Украины потребовала от скорой приоритетного обслуживания, угрожая ракетным ударом
#брак
#украина
#финляндия
#беженцы
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников