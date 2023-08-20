Глава Ростеха Чемезов отмечает день рождения

Фото: сайт Кремля
Гендиректор госкорпорации «Ростех», председатель Союза машиностроителей России, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», почётный гражданин Московской области Сергей Чемезов празднует день рождения. 20 августа ему исполнился 71 год.
Сергей Викторович Чемезов родился в 1952 году в Иркутской области. В 1975-м окончил Иркутский институт народного хозяйства, позже – Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба.
С 1980 года работал в Экспериментально-промышленном объединении «Луч» в СССР и ГДР. С 1988 года был замгендиректора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт».
С 1996 года занимал пост начальника управления внешнеэкономических связей управления делами президента России.
В 1999 году был назначен на должность гендиректора Промэкспорта. В 2001 году стал первым заместителем гендиректора, а позднее – генеральным директором Рособоронэкспорта.
С 2007 года Чемезов руководит Ростехом. В Подмосковье успешно работают такие предприятия госкорпорации, как Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина, Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, Раменский приборостроительный завод, НПП «Исток» им. А. И. Шокина, Конструкторское бюро машиностроения, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и многие другие.
Чемезов – доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук. Имеет звание Героя России, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I-IV степеней, орденами Дружбы и Почёта, наградами иностранных государств.
В прошлом году Постановлением губернатора Подмосковья Сергею Чемезову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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С 1980 года работал в Экспериментально-промышленном объединении «Луч» в СССР и ГДР. С 1988 года был замгендиректора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт».
В 1999 году был назначен на должность гендиректора Промэкспорта. В 2001 году стал первым заместителем гендиректора, а позднее – генеральным директором Рособоронэкспорта.
С 2007 года Чемезов руководит Ростехом. В Подмосковье успешно работают такие предприятия госкорпорации, как Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина, Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова, Раменский приборостроительный завод, НПП «Исток» им. А. И. Шокина, Конструкторское бюро машиностроения, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и многие другие.
Чемезов – доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук. Имеет звание Героя России, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» I-IV степеней, орденами Дружбы и Почёта, наградами иностранных государств.
В прошлом году Постановлением губернатора Подмосковья Сергею Чемезову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская