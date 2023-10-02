Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург

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Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, будет немного дороже, чем билет на «Сапсан». Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью РИА Новости.
«Есть предварительные расчеты: будет чуть дороже. С одной стороны, экономия на скорости, с другой — большое количество факторов, влияющих на стоимость», — заявил глава РЖД.«Сапсаны» в настоящее время следуют по существующим железнодорожным путям между Москвой и Санкт-Петербургом, при этом время в пути составляет около 4 часов. По ВСМ планируется сократить этот путь до 2 часов 15 минут.
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