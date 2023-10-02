Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург

Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, будет немного дороже, чем билет на «Сапсан». Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью РИА Новости.