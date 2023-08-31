Глава Серебряных Прудов Павлихин доложил Воробьёву о модернизации ЖКХ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Серебряных Прудах ведётся модернизация системы ЖКХ. В этом году там построили семь котельных, заменили и отремонтировали 2 км теплосетей. Об этом глава городского округа Олег Павлихин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Помимо этого, в муниципалитете построили водозаборный узел в селе Мочилы и 3,7 км водопроводных сетей в посёлке Новоклёмово. Чистой водой обеспечено 1,4 тыс. жителей.
Также в 2023-2027 годах планируют привести в порядок ВЗУ с сетями водоснабжения в Серебряных Прудах и водопровод в микрорайоне Школьный села Узуново. Это улучшит качество воды для 10 тыс жителей.
В проекте – капремонт тепловых сетей в селе Петрово и в микрорайоне Северный села Узуново. Кроме того, запланирована реконструкция очистных сооружений в селе Петрово и деревне Коровино.
Также, по словам Павлихина, в президентский проект социальной газификации вошли 33 населённых пункта Серебряных Прудов. Голубое топливо подключили более 450 абонентов.
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Также в 2023-2027 годах планируют привести в порядок ВЗУ с сетями водоснабжения в Серебряных Прудах и водопровод в микрорайоне Школьный села Узуново. Это улучшит качество воды для 10 тыс жителей.
Также, по словам Павлихина, в президентский проект социальной газификации вошли 33 населённых пункта Серебряных Прудов. Голубое топливо подключили более 450 абонентов.
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Лора Луганская