Глава Серпухова Никитенко поздравил актив Совета ветеранов с юбилеем

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Глава Серпухова Сергей Никитенко поздравил актив Совета ветеранов со значимой датой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
22 ноября Общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Серпухов исполнилось 40 лет.
Он также подчеркнул, что организация является точкой притяжения людей, находящихся на заслуженном отдыхе, но остающихся активными и целеустремленными.
Стоит отметить, что совет ветеранов работает над такими вопросами как помощь ветеранам-пенсионерам, проживающим в нашем городском округе и улучшение общественной жизни округа.
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«За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с 40-летним юбилеем Совета ветеранов вручил представителям общественной организации благодарственные письма. <…>Ветераны - пример жизнелюбия, заботы, уважения к малой родине. Организации – развития, процветания, неиссякаемых идей и инициатив. Ваш жизненный опыт бесценен. Благодарю за все, что вы сделали и продолжаете делать!», - поделился глава Сергей Никитенко.
Стоит отметить, что совет ветеранов работает над такими вопросами как помощь ветеранам-пенсионерам, проживающим в нашем городском округе и улучшение общественной жизни округа.
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Мира Полтева