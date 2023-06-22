Глава Серпухова выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В ходе отчета, Сергей Никитенко отметил развитие инфраструктуры в округе, работы по строительству и ремонту дорог, благоустройству дворов, строительство социально-важных объектов.
Глава муниципалитета отметил, что в текущем году специалисты завершается строительство нового мостового перехода, нового здания поликлиники, а также, к сдаче готовится детсад и спортивный стадион.
Высокую оценку работы администрации округа дали зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов и депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.