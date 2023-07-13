Глава СПЧ Фадеев предложил продавать собак только по прохождении специальных курсов

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли специальные курсы по обращению с животными.
Фадеев отметил, что в СССР приобрести собаку можно было только после прохождения соответствующих курсов. Глава СПЧ считает это правильным решением, к которому необходимо вернуться.
Напомним, что каждой собаке необходима воспитательная дрессировка. Вне зависимости от породы, возраста и размера питомца, он должен быть социализирован и обучен основным командам. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее сообщал, что главное, что стоит помнить собаководу, что, какую бы собаку ты не завёл, её надо воспитывать и выделять время на занятия с ней.
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«В СССР было много правильных решений. Это, очевидно, правильное решение», — заявил Фадеев в рамках круглого стола в СПЧ.
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Екатерина Коршунова