Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости создания российских видеоигр

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал создавать российские видеоигры, поскольку их запрет не принесёт нужных результатов.
Кроме того, Фадеев подчеркнул, что важно создавать интересный досуг для детей в режиме офлайн, чтобы им было интересно заниматься музыкой, спортом или другим хобби, а не проводить всё время за компьютерными играми.
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Анастасия Чинкова