Глава СПЧ озвучил условие выдачи мигрантам пособий в РФ

РИА Новости/Нина Зотина
«Зачем нам мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество и изучать русский язык?», - задался вопросом Валерий Фадеев.
«Московский Комсомолец» пишет, что Фадеев выступает за введение квот для детей мигрантов в школах. По его мнению, в данный момент в России существуют классы, где половина учеников – это дети мигрантов. По словам Фадеева, часто из-за большого числа детей-иностранцев нарушаются права российских учеников.
Ранее глава СПЧ призвал закрыть «Википедию» и создать ее альтернативу. Портал «Википедия» содержит много исторических и политических искажений, нужно отказаться от него и разработать ему альтернативу, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.