Глава Татарстана вручил вторую по значимости госнаграду Республики сыну Кадырова

Торжество, посвященное бабушкам и дедушкам, отмечается в более чем 30 странах. Оно учреждено, чтобы подчеркнуть важность и значимость старшего поколения и укрепить семейные ценности. Редакция «Радио 1» расскажет, на какой день праздник пришелся в 2023 году и как отметить торжество.