Глава Татарстана вручил вторую по значимости госнаграду Республики сыну Кадырова

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Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил вторую по значимости госнаграду Республики Адаму Кадырову, об это рассказал депутат государственной думы Адам Делимханов своем Telegram-канале.
«С большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника, внука великого Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Адама Рамзановича Кадырова с вручением ордена «Дуслык» за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», - прокомментировал ситуацию Делимханов.
Он также выразил слова благодарности Минниханову за высокую оценку деятельности его племянника.
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