Глава Воскресенска Малкин встретился с пострадавшими при падении лифта

Фото: Телеграм-канал Алексия Малкина
«Посетил пострадавших в результате несчастного случая с падением лифта. Врачи позволили сделать это уже сегодня, хотя сначала планировал посещение только на утро, чтобы лишний раз не тревожить после пережитого. Пообщался, в том числе, и с врачами», — проинформировал глава Воскресенска.
«Ситуацию держу на личном контроле. Сейчас самое главное, чтобы они быстрее пошли на поправку», — добавил Алексей Малкин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Курске дважды за ночь сработала система ПВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.