Глава ВТБ Андрей Костин стал новым председателем совета директоров ОСК

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Новым председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) стал глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщили в пресс-службе ОСК.
Ранее генеральным директором ОСК стал Андрей Пучков, бывший первый зампред ВТБ. Его на эту должность назначил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он также заявил, что вывести ОСК в прибыль позволит эффективное управление ВТБ, которое также позволит вовремя выполнить гособоронзаказ и гражданские заказы.
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Анастасия Чинкова