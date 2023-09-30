Глава ВЦИОма Фёдоров раскрыл, как спецоперация повлияла на россиян

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Спецоперация на Украине сильно изменила российское общество. Об этом в интервью РБК рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.
Он пояснил, что делит всех россиян на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая».
Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.
При этом, по словам Фёдорова, большая часть населения России находится в состоянии тревоги ещё с 2018 года. Причиной этому стали серьёзные изменения: сначала пенсионная реформа, затем пандемия и СВО.
Специалист отметил, что прослойка «России столичной» всё чаще начала уходить в себя, но это лишь показывает процесс адаптации к новым условиям.
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Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.
Специалист отметил, что прослойка «России столичной» всё чаще начала уходить в себя, но это лишь показывает процесс адаптации к новым условиям.
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Анастасия Чинкова