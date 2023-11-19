Глава Wildberries раскритиковала идею рожать сразу после школы

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Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскритиковала предложение рожать сразу после школы, откладывая карьеру и образование на второй план. Ее слова приводит издание «Ведомости».
Предпринимательница выступила против насаждения стереотипов о необходимости мгновенного создания семьи для женщин.
Бакальчук утверждает, что сегодня у девушек нет необходимости выбирать между семьей и карьерой, так как современная экономика предоставляет возможность сочетать удаленную работу или собственный бизнес с воспитанием детей.
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«Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семейные обязанности и карьеру. Я не буду советовать своим трем дочерям выходить замуж до того, как они станут самостоятельными», — подчеркнула она.
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Артем Кузьмин