Глава Якутии Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 77,3% голосов

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На выборах главы Якутии лидирует действующий руководитель региона Айсен Николаев с 77,3% голосов после обработки 90,51% протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.
Уточняется, что на втором месте оказался Виктор Губарев (КПРФ), набрав 9,73% олосов избирателей. За Гаврила Парахина (ЛДПР) проголосовали 5,15% избирателей, а за Игоря Борисова («Коммунисты России») — 4,92%.
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Диана Аванесян