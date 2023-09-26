Глава Якутии Николаев выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»

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Что касается фильма «Кандидат», где герой надевает парик и женское платье, то на это Айсен Николаев не без юмора заметил, что в таком случае следует запретить комедии «Джентльмены удачи» и «Здравствуйте, я ваша тётя», давно уже ставшие классикой отечественного кинематографа.
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