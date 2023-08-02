Глава «Яндекса» оштрафован за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»

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Мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского за показ на сервисе «Кинопоиск» кинокартин с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей маркировки «18+». Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно материалам дела, ранее сотрудники Роскомнадзора заметили, что на сервисе «Кинопоиск» доступны фильмы, в которых содержится информация о нетрадиционных сексуальных отношениях. Маркировака на подобных кинокартинах значится как «16+», при этом по закону эти фильмы должны обозначаться «18+». После этого на Савиновского был составлен протокол об административном правонарушении.
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