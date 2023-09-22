Глава Зарайска рассказал губернатору об успехах в сфере здравоохранения

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко модернизацию системы здравоохранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Глава округа Зарайск рассказал губернатору о том, в округе произошли большие и важные перемены в сфере здравоохранения.
В муниципалитете построили и ввели в эксплуатацию 5 фельдшерско-акурерский пунктов в деревне Журавна, деревне Авдеево, деревне Ерново, деревне Макеево и деревне Летуново. Кроме того, проведён ремонт во врачебных амбулаториях посёлка Зарайский и деревне Мендюкино.
Специалисты заменили кровлю в главном корпусе Зарайской центральной районой больнице, а также капитально отремонтировали терапевтическое, хирургическое, кардиологическое, инфекционное (включая фасад и кровлю) отделения стационара больницы.
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Глава округа Зарайск рассказал губернатору о том, в округе произошли большие и важные перемены в сфере здравоохранения.
Специалисты заменили кровлю в главном корпусе Зарайской центральной районой больнице, а также капитально отремонтировали терапевтическое, хирургическое, кардиологическое, инфекционное (включая фасад и кровлю) отделения стационара больницы.
«За последние 5 лет благодаря вам, Андрей Юрьевич, министерству здравоохранения, мы смогли отремонтировать практически все помещения, которые есть. Нам передали новое оборудование на 500 миллионов рублей — это КТ, МРТ, цифровой рентген и цифровой маммограф — всё, что нужно. Специалисты, которые приезжают из других регионов, говорят, что в их областных центрах нет такого ремонта, оборудования, как у нас», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.Глава муниципалитета сообщил, что округ практически полностью укомплектован врачебными кадрами. Благодаря программам привлечения врачей, в округ удалось привлечь 82 врача и 128 медработников среднего звена.
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Алиса Сергиенко