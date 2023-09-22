Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья

Виктор Петрущенко доложил губернатору, что возле одной из школ округа построен новый ЖК, который на сегодняшний день полностью заселён.
«В этом же месте выбрана площадка для возведения новых домов, куда планируется переселить людей из аварийного жилья. На сегодняшний день в округе новые квартиры ждут 550 жителей 35 аварийных МКД», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.Читайте также:
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