Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал о благоустроенных территориях в округе

Глава региона отметил, что Зарайск является одним из лидеров среди муниципалитетов по темпам и уровню благоустройства.
Глава муниципалитета Виктор Петрущенко доложил губернатору, что до конца октября также завершатся работы по благоустройству на территории Зарайского Кремля, улице Музейная, на набережной реки Осётр в рамках II этапа и плотине.
«В День города в реку Осётр мы запустили 16,5 тысяч мальков стерлядки, в октябре планируем еще 8 тысяч. На всех объектах, кроме плотины, готовность где-то 80-85%», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.Читайте также:
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