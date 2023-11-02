Глава Жуковского Прохоров обсудил с жителями благоустройство микрорайона города

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров встретился с жителями микрорайона №5А и выслушал предложения и пожелания людей по вопросам благоустройства. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отмечается в официальном Telegram-канале главы округа, жители изъявили желание о том, чтобы в местном сквере было высажено больше деревьев, а также обустроено больше цветочных клумб.
Также были обговорены вопросы установки опор освещения: в определённых местах микрорайона установят больше источников света.
Ранее стало известно, что глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров совместно с прокурором г. о. Владимиром Беликом провели приём граждан. Так, в ходе совещания основными запросами граждан стали жилищные вопросы.
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Также были обговорены вопросы установки опор освещения: в определённых местах микрорайона установят больше источников света.
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Мелисса Тимофеева