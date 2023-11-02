Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Жуковского Прохоров обсудил с жителями благоустройство микрорайона города

Глава Жуковского Прохоров обсудил с жителями благоустройство микрорайона города

02 ноября 2023, 20:33
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров встретился с жителями микрорайона №5А и выслушал предложения и пожелания людей по вопросам благоустройства. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отмечается в официальном Telegram-канале главы округа, жители изъявили желание о том, чтобы в местном сквере было высажено больше деревьев, а также обустроено больше цветочных клумб.

Также были обговорены вопросы установки опор освещения: в определённых местах микрорайона установят больше источников света.


Ранее стало известно, что глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров совместно с прокурором г. о. Владимиром Беликом провели приём граждан. Так, в ходе совещания основными запросами граждан стали жилищные вопросы.

Читайте также:

Глава Жуковского Прохоров совместно с прокурором округа провёл приём граждан

Глава Одинцовского округа Иванов встретился с жителями военных городков

Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам
#жуковский
#жители
#благоустройство
#подмосковье
Читайте нас в
Глава Жуковского Прохоров совместно с прокурором округа провёл приём граждан
02 ноября 2023, 20:22

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров совместно с прокурором г. о. Владимиром Беликом провели приём граждан. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отмечается в официальном Telegram-канале главы округа, основными запросами граждан стали жилищные вопросы.

Также на приёме побывали члены клуба «Активное долголетие», с которыми обсуждались вопросы дополнительного оснащения кружком необходимым для занятий оборудованием.

Ранее рабочую встречу по этому вопросу провёл глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Многие вопросы касались городка Кубинка-10. В числе основных тем – ввод в строй новых очистных сооружений на улице генерала Вотинцева и капремонт многоквартирных домов. Построенную станцию очистки пока ввести в эксплуатацию не удаётся. Глава поручил проинспектировать объект, взять на баланс и начать эксплуатацию.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа Иванов встретился с жителями военных городков

Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам

В Одинцове проверили работу на стройплощадке новой школы
#активное долголетие
#жуковский
#подмосковье
#люди
#приём
Читайте нас в
Ещё два учителя из Жуковского провели открытые уроки в рамках «Педагога года»
02 ноября 2023, 19:53

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Учитель начальных классов Мария Маслова и учитель истории Евгений Евдокимов школ подмосковного Жуковского провели уроки в рамках конкурса «Педагог года — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, Мария Маслова провела урок в 4-ом классе на тему: «Решение задач на нахождение площади». На занятии ребята не просто повторили пройденный материал, но даже устроили театрализованное представление, связанное с темой.

А Евгений Евдокимов с учениками 9-го класса изучил тему: «Международные отношения, конфликты и войны в конце XIX – начале XX в», где не только рассказал материал, но и провёл круглый стол со школьниками.
Ранее в подмосковном Жуковском проходит второй тур муниципального этапа конкурса «Педагог года-2024».

Читайте также:

В Жуковском стартовал второй этап конкурса «Педагог года-2024»

Жительница Каширы стала победителем акции «Русский Крым и Севастополь»

В Подмосковье стартовала региональная экоакция по сбору макулатуры
#подмосковье
#педагог
#конкурс
#жуковский
#школа
Читайте нас в
В Москве умер автор хитов Ротару и Кобзона Евгений Ширяев
02 ноября 2023, 19:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

Композитор Евгений Ширяев умер в Москве на 81-м году жизни.
Евгений Ширяев родился в Ленинграде 23 сентября 1943 года. Композитор написал музыку к более чем 100 фильмам и сериалам («Дом с лилиями», «Вольф Мессинг»), концертам, а также операм. Его композиции исполняли София Ротару, Иосиф Кобзон, Азиза, Мила Романиди, Маша Распутина. Евгений Ширяев является одним из создателей групп «Ялла» и «Садо», пишет «МК».

«Он вёл весьма размеренный образ жизни: не посещал светские рауты и съёмки телевизионных передач, куда его активно приглашали. Для многих его смерть стала полной неожиданностью»,-говорят в окружении Евгения Ширяева.
Об ухудшении состояния здоровья композитора знали только самые близкие. О месте и дате похорон Евгения Ширяева пока не сообщили.

Читайте также:

Умер художественный руководитель Петербургской филармонии Темирканов

Беременная актриса Прия умерла в 35 лет

Скончался бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
#композитор
#музыка
#новости
Читайте нас в
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендуют снять средства с карт
02 ноября 2023, 19:33

Фото: iStock/StockerThings

«Русский стандарт», который попал в санкционный список США, рекомендует клиентам за границей снять наличные со своих карт.
Данное сообщение опубликовано на сайте банка. Комиссия за снятие средств 2-3 ноября в дальнейшем вернут.
С аналогичным призывом, выступил Почта Банк. Сообщается, что все карты банка, в их числе и иностранные платежные системы, функционируют в России. Но антироссийские санкции повлияют на возможность пользоваться картами банка за границей, в том числе системы UnionPay.

Приостановка операций за рубежом по картам UnionРay, которые выпустил «Русский стандарт», возможна в скором времени. В России карты работают без изменений.

Напомним, Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.

Читайте также:

В санкционный список США попали несколько российских банков

США внесли в санкционный список почти 200 юридических лиц из России

Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана
#санкции
#сша
#новости
Читайте нас в
Автоэксперт Сажин назвал ограничения части тонировки стёкол авто оправданными
02 ноября 2023, 19:21

Фото: istockphoto.com/ElcovaLana

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что ограничения по части тонировки стекол оправданны, поскольку они могут препятствовать безопасности движения.
«Устанавливает перечень запретов не ГИБДД. Инспекция лишь выполняет требования законодательства. В частности, затемнение передних и боковых стекол с помощью специальной плёнки запрещено не просто так: у водителя и так не самый широкий обзор в автомобиле, а тут ещё и тонировка! Некоторые даже лобовое стекло затемняют так, что в салоне днём стоит глубокая ночь, и это серьезно влияет на безопасность дорожного движения!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Также он выступил против установки массивных гаджетов на приборную панель автомобиля. То же касается и шторок на окнах машины, и различных игрушек и аксессуаров, заграждающих обзор водителя и отвлекающих его внимание.

Читайте также:

Продажи Lada Granta в октябре достигли исторического рекорда

Автоэксперт Сажин: Покупать новое авто надо тогда, когда есть деньги

Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
#гибдд
#безопасность
#авто
#машины
Читайте нас в
В Петербурге отменили развод мостов ко Дню народного единства
02 ноября 2023, 18:59

Фото: istockphoto.com/Anna_Pakutina

В Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября отменили развод мостов.
Как передаёт «Петербургский дневник», это связано с тем, что в праздничные нерабочие дни мосты в городе не разводят.

Кроме того, отмечается, что мосты в Петербурге на Неве, Большой и Малой Неве продолжат разводить до 30 ноября.

Ране сообщалось, что в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры. Отмечается, что выставка будет работать до 25 декабря.

Читайте также:

В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры

В Петербурге состоится презентация книги девушки, боровшейся с меланомой

Газпром обсуждает сотрудничество со странами Средней Азии на ближайшие 15 лет
#нерабочие дни
#фото санкт-петербург
#мост
#день народного единства
#праздник
Читайте нас в
Риелтор Барсуков рассказал, для кого актуальна квартира без туалета и кухни
02 ноября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/Victoriia Kovalchuk

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что десятиметровая жилплощадь без туалета и санузла в Москве будет актуальна для тех граждан, кому предоставляют душ и кухню на работе.
«Если кому-то принципиально важно снимать жильё в конкретном районе. Это ночлежка. Если коммуналка включена, то это, конечно, интересно. Но за 24 тыс. рублей можно лучше комнату снять. Если окажется, что есть некий человек, которого на работе кормят или у которого на работе есть возможность принимать душ и т.д., то вот он — арендатор», — пояснил в беседе с NEWS.ru Барсукова.

Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что микростудии особенно востребованы среди молодых людей возрастом до 30 лет. Он пояснил, что микроквартиры площадью по 10-20 кв. м не особо пригодны для полноценной жизни, а для студентов и молодых людей до 30 лет приоритетом является учёба или работа и большую часть времени они проводят вне дома, поэтому для них такой вариант жилья вполне приемлем.

Читайте также:

В России предрекли рост цен на аренду недвижимости

В ОНФ назвали полезным снижение спроса на ипотеку в России

Стало известно, кем являются покупатели микростудий
#аренда
#недвижимость
#жильё
#работа
#москва
Читайте нас в
В посёлке Первомайский 2,5 тысяч жителей обеспечат отоплением и горячей водой
02 ноября 2023, 18:04

Фото: пресс-служба городского округа Истра

Рабочие приступили к пуско-наладочным работам новой котельной. Она с декабря начнёт отапливать 22 многоквартирных дома, социальные объекты, школу и детский сад.
Жители Первомайского каждый год сталкивались с проблемами зимой из-за того, что износ оборудования старой котельной, построенной в 60-х годах, составлял порядка 90%. Объект находился в собственности «Ново-Иерусалимского кирпичного завода», администрация не имела права на модернизацию.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва новая котельная, мощностью 8,2 Мвт, уже достроена и на 99% готова к работе.
Всё оборудование отечественного производства. Оно будет функционировать в автоматическом режиме.

«В посёлке Первомайский, теплосети составляют порядка 2 км в двухтрубном исчислении, большую часть из которых уже заменили за последние 2 года. Под замену осталось порядка 4-5 небольших участков, которые находятся на контроле в АО «Истринская теплосеть»,-сообщила  Татьяна Витушева, глава городского округа Истра. 
Читайте также:

В Подмосковье 2 тысяч детей-сирот обрели семью

400 тысяч детей привили от гриппа в Волоколамске

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
#истра
#подмосковье
#отопление
Читайте нас в
В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»
02 ноября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

На собрании с и.о. заместителя главы Волоколамского округа Мариной Марновой обсудили подготовку к праздничному мероприятию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова с коллегами обговорили план поведения памятных мероприятий, посвящённых подвигу 8 (316 с. д.) Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии в битве за Москву.

Панфиловцы защищали от врага подход к Москве через Волоколамское направление с 16 по 18 ноября 1941 года.

Стоит отметить, что возложения цветов к братским могилам и захоронениям пройдут в деревнях Нелидово, Анино и Гусенево и мемориалах  28-ми Героям Панфиловцам, 11-ти героям-сапёрам и у Вечного огня в Волоколамске.

Кроме этого в школах продут традиционные посвящения в юных панфиловцев.

Читайте также:

В Волоколамске модернизируют территорию около плотины

В Волоколамске прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы

В Волоколамске построят фельдшерский здравпункт
#волоколамск
#подмосковье
#память
#мемориал
#мероприятия
#вов
Читайте нас в
Достижения.рф