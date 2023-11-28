Глава Жуковского Прохоров получил знак «30 лет Московской областной Думе»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров получил нагрудный знак «30 лет Московской областной Думе».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, нагрудный знак главе округа вручил депутат Мособлдумы Игорь Коханый в честь юбилея законодательного органа.
Прохоров также выразил надежду на дельнейшее плодотворное сотрудничество с Мособлдумой.
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«За эти годы создана мощная законодательная база, которая сейчас позволяет региону динамично развиваться. Областные депутаты всегда активно взаимодействуют с нами при решении различных задач: вместе мы ведем работу по реализации различных проектов и улучшению качества жизни наших граждан. Благодарю за полученную награду», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.
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Мелисса Тимофеева