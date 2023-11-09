Радио1
Главная / Новости / Общество/ Глава Жуковского Прохоров проверил качество питания в местном лицее

Глава Жуковского Прохоров проверил качество питания в местном лицее

09 ноября 2023, 20:13
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров провёл проверку качества питания в лицее №14. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
Также проверили питание школьников и родители учеников.

«Сегодня на завтрак был омлет. Блюдом остался доволен, родители также положительно оценили еду», — написал в своём Telegram-канале Прохоров.


Глава округа также пообщался с родителями детей и отметил планы по строительству пристройки на 300 мест к лицею. Также обсуждались образовательные процессы и вопросы ремонта образовательного учреждения.

Прохор напомнил о том, что каждый родитель не только в Жуковском, но и во всей Московской области может прийти и проверить качество питания в школах, предварительно записавшись с помощью единого школьного портала.

Читайте также:

В Дубне обсудили предстоящий капитальный ремонт в школе №1

В России хотят спасти детей от праноедов и вегетарианцев

В Жуковском стартовал второй этап конкурса «Педагог года-2024»
#качество
#родители
#питание
#капитальный лицей
Читайте нас в
МИД РФ: эвакуации из сектора Газа ждут порядка 300 российских детей
Захарова: в списках на эвакуацию из сектора Газа числятся около 300 детей из РФ
09 ноября 2023, 20:35

Фото: iStock/shipov

В списках на эвакуацию из сектора Газа числятся порядка 300 российских детей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что сотни несовершеннолетних россиян находятся в условиях блокады уже на протяжении месяца. 

Ранее в этот день Захарова заявила, то Россия была шокирована условием, которое поставил посол Израиля. Речь идёт о том, что на согласование списка подлежащих эвакуации из сектора Газа россиян может уйти до двух недель. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что в России не понимают, с чем связаны такие длительные сроки и почему при усилиях Москвы эвакуация задерживается.

Читайте также:

В МИД РФ шокированы заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа

РИА Новости: Израиль не дает согласия на эвакуацию россиян из Газы
#сектор газа
#россияне
#эвакуация
#мид рф
#мария захарова
Читайте нас в
Легендарный детский городок «Сказка» возродят по просьбам протвинцев
09 ноября 2023, 20:22

Фото: Минблаго МО

В городском округе Протвино в 2024 году реконструируют одну из главных достопримечательностей города — детский городок «Сказка». Работы проведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Пожелание преобразить это место высказали горожане. Старый деревянный городок создали в 1970-е годы во дворе на улице Московской. Оформление выдержали в стиле деревянного зодчества, все фигуры были выполнены вручную. Деревянные избушки, сказочные столбы-истуканы, величественный Змей Горыныч из ствола огромного дерева напоминали о русских сказках. Сквер стал одним из главных мест отдыха для протвинцев. 
 
Авторы нового проекта предусмотрели не только возрождение уникальных элементов детской площадки, но и создание новых объектов. Массивные деревянные ворота, игровой комплекс с башнями на крепостных стенах вскоре предстанут перед жителями города. 
 
Всё оформление выполнят в том же стиле, что и в первоначальной версии «Сказки». Кроме благоустройства площадки будет проведена реконструкция летней эстрады, установлено освещение главных дорожек городка. 
 
Читайте также:

В Серебряных Прудах благоустраивают «Яблоневый сад»

Глава Жуковского Прохоров обсудил с жителями благоустройство микрорайона города

В Одинцове проверили благоустройство дворовых территорий
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#скверы
#протвино
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Московской области пометили двух серых журавлей и дали им имена
09 ноября 2023, 20:08

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье пометили GPS/GSM-трекерами двух серых журавлей и назвали их Дубна и Хотча – по названиям основных рек, протекающих по спроектированному природному парку «Журавлиный край». Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Оба журавля оказались одиночками. Возможно, это молодые особи, ещё не нашедшие партнёров. Но не исключено, что Хотча и Дубна потеряли из-за массовой гибели серых журавлей во время вспышки птичьего гриппа на зимовке в долине Хула в Израиле в 2021-2022 годах или из-за отравления журавлей родентицидами в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области в 2021 году и в Ставропольском крае в 2022-м», – пояснил Фирсов.
В министерстве напомнили, что в 2018 году в заказнике «Журавлиная родина» специалисты пометили журавлёнка Рыжика. Тогда с GPS-передатчика, закрепленного на его ноге, была получена ценнейшая информация о миграции и зимовке птиц в национальном парке Хула в Израиле. На следующий год Рыжик вернулся в Россию, и сигнал с передатчика поступил из Смоленской области.
 
Министр подчеркнул, что серый журавль занесён в Красную книгу Московской области и является редким гнездящимся видом. Сегодня в Подмосковье насчитывается 150-170 пар этих птиц.
 
Читайте также:

Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино

Краснокнижные кедровки в подмосковных лесах начали готовится к зиме

Минэкологии Подмосковья обнаружило загрязнение ручья в Ивантеевке
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#птицы
#журавлиная родина
#природа
#заповедник
#красная книга
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Милонов: Любой католик должен побить палкой крёстного-транссексуала
09 ноября 2023, 19:21

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал разрешение Ватикана на участие транссексуалов в церковных таинствах и отметил, что католики должны порицать подобных личностей.
«Все эти «трансформеры» отказываются от той идентичности, которой наградил их Господь. Какой же духовный пример подадут эти люди крещенному младенцу? На мой взгляд, любой добрый католик должен побить палкой такого крестного родителя и выгнать его вон из церкви!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

При этом, он добавил, что каждый человек имеет право на покаяние, включая транссексуалов. По его мнению, такие личности могут приходить в церковь именно за искуплением своих грехов, в то время как разрешение Ватикана теперь даёт право таким людям приходить в церковь «с гордостью за прегрешения». А грех транссексуалов, считает Милонов, заключается в том числе и в том, что они «воспринимают порочную наклонность как часть своей собственной идентичности».

Читайте также:

Милонов предложил учредить в России День участника СВО

Милонов раскритиковал идею замены Хеллоуина Тыквенным спасом

«Духовная проституция»: Депутат Милонов высказался о рынке эзотерических услуг
#церковь
#депутат
#люди
#религия
#общество
Читайте нас в
Телекритик Мельман: Телевидение не исчезнет из-за интернета
09 ноября 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/simpson33

Телекритик Александр Мельман заявил, что телевидение вопреки растущей популярности интернета не исчезнет.
Он объяснил, что у телевидения есть своя аудитория, которая приоритетным считает именно его из-за привычек и традиций. Причём такая тенденция характерна как для России, так и для западных стран, в частности, США, где телеканалы также пользуются большим спросом у людей и сегодня.

«Молодёжная аудитория, безусловно, в Интернете. И для них телевизор — это что-то устаревшее. Очень многие люди уже просто не имеют телевизоров в квартире. Но есть условная аудитория «40 », большая часть которой отдаёт предпочтение телевизору. Это сила привычки, какой-то ностальгии, традиций. У нас очень традиционалистское общество в этом смысле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мельман.

Специалист добавил, что люди продолжают выбирать телевидение, поскольку оно технологически более простое, чем Сеть.

Читайте также:

Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино

На Украине запретили видеосервисы с российскими фильмами и телеканалами

В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки
#сша
#телевидение
#интернет
#общество
#россия
Читайте нас в
Одобрен законопроект, исключающий дублирование полномочий по проверкам бизнеса
09 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Правительство РФ одобрило проект поправок в КоАП, который исключит дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров, пишет AK&M. В соответствии с данным законопроектом, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса будет прерогативой профильных ведомств.

На первом этапе исключат из КоАП 46 составов, которые связаны с дублирующими полномочиями. В таком виде законопроект внесут в Госдуму до конца недели. Остальные составы дополнительно проанализируют на предмет обеспечения необходимого уровня безопасности.

Есть предположение, что правоохранительные органы сохранят функцию предотвращения нарушений с правом возбуждения административных дел. Но в отношении бизнеса такая возможность будет исключительно у профильных надзорных ведомств.

Читайте также:

Ozon инициировал процесс дерегистрации своих бумаг в США

На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций

В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
#закон
#бизнес
#новости
Читайте нас в
На Украине демонтировали «Мать-Родину»
Во Львове демонтировали три советских памятника с Холма славы
09 ноября 2023, 18:44

Фото: iStock/alzay

Во Львове снесли три советских памятника с Холма славы. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Русская служба BBC».
Отмечается, что были демонтированы памятники «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга». 

По словам представителя управления охраны исторической среды Украины Натальи Алексеевой, демонтаж памятников позволяет очистить пространство от советской символики. 

Также она добавила, что демонтированные памятники будут храниться в музее «Территория террора». 

Холм славы на Украине посвящён Галицкой битве, которая является одним из крупнейших сражений Первой мировой войны. Также мемориал посвящён освобождению Львова советскими военными в 1944 году, в ходе Великой Отечественной войны. 

Читайте также:

В Киеве осквернили памятник русскому поэту Пушкину

Одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого

Во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам
#украина
#памятники
#снос
#россия
Читайте нас в
Глава Истры Витушева отметила улучшение качества автобусных перевозок
09 ноября 2023, 18:35

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Автобусный парк Истры за последние три года обновился на 35%. С начала года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва поступило 40 новых автобусов, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
«Развитие транспортного обслуживания – приоритетное направление. Как было отмечено на рабочем совещании, только в 2023 году услугой пассажирских перевозок в Истре воспользовались более 5,2 тыс человек. Основной перевозчик – МАП №7 города Истра, филиал Мострансавто. Предприятие обслуживает 25 муниципальных маршрутов, парк составляет 114 автобусов», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
По её словам, в этом году по просьбам жителей для улучшения качества пассажирских перевозок добавили два круговых рейса; изменили расписание автобусов с учётом графика электричек; в два раза увеличили количество машин на маршруте №8к, чтобы обеспечить подвоз школьников из ЖК «Малая Истра» в школу микрорайона «Восточный» и сократить интервал.  

Помимо этого, ввели дополнительный рейс по маршруту №25 «ст. Истра – Котово» от остановки Котово до Лучинской школы. Кроме того, в течение года было обновлено девять автобусных павильонов на региональных дорогах. 
«В ходе ежедневной работы с обращениями жителей фиксируются случаи, когда автобусы приходят не по расписанию. Однако такие инциденты носят частный характер, и по каждому из них проводится проверка», – отметила Витушева.
Она добавила, что все автобусы истринского филиала готовы к зиме. С водителями и ремонтно-обслуживающими рабочими проведён инструктаж по эксплуатации автомобилей в период холодов. 

​Читайте также:

В посёлке Первомайский 2,5 тысяч жителей обеспечат отоплением и горячей водой

Глава Истры Витушева обсудила текущую ситуацию с теплоснабжением в городе

Глава Истры Витушева провела совещание по развитию системы оповещения населения
 

 
#татьяна витушева
#истра
#автобусы
#транспорт
#общественный транспорт
#перевозки
#пассажиры
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
Развеян популярный миф о строителях египетских пирамид
Строительный эксперт Васильев опроверг бедственное положение рабов
09 ноября 2023, 18:33

Фото: istockphoto.com/WitR

Строительный эксперт Фёдор Васильев заявил, что информация о бедственном положении рабов, возводивших знаменитые египетские пирамиды, является мифом.
Доказательством тому служат, по его словам, остатки мяса, найденных археологами недалеко от монументов.

«Рабы, создававшие Большого сфинкса и пирамиды в Древнем Египте, вопреки стереотипному мнению, не были голодными рабами. Рабочих отлично кормили, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте стройки остатки баранины, говядины и козлятины. Интересно, что Сфинкс не всегда был песчаного цвета. Ученые обнаружили на нём следы краски: лицо было окрашено в красный, а туловище — в синий и желтый цвета», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Васильев.

Читайте также:

В Таиланде нашли останки ранее неизвестного вида аллигатора времён ледникового периода

В России найден редкий образец оружия Смутного времени

В Калининграде обнаружили останки восьми советских солдат
#ученые
#стройки
#египет
#история
#строительство
Читайте нас в
Достижения.рф