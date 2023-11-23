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Глава Жуковского Прохоров провёл приём граждан

23 ноября 2023, 19:48
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава города Жуковский Юрий Прохоров провёл приём граждан. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Отмечается, что граждане обращались по разным проблемам. Так, наиболее частыми были вопросы, касающиеся жилищной темы, нарушений правил парковки и брошенных автомобилей во дворах, начислений платежей на капитальный ремонт, благоустройства территорий, тротуаров и пешеходных переходов. При этом. На некоторые запросы жуковчан удалось найти ответ сразу, а остальную часть проблем администрация будет рассматривать отдельно.

Жителям Жуковского также напомнили, что записаться на приём к главе городского округа можно по телефону 8 (495) 556-18-78.

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#благоустройство
#капитальный парковки
#администрация
#развитие
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В Кашире прошла ХХV Конференция местного отделения партии «Единая Россия»
23 ноября 2023, 22:53

Фото: администрация городского округа Кашира

В подмосковной Кашире прошла ХХV Конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Конференция состоялась под председательством главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Михаила Шувалова.  В работе принимали участие председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, исполнительный секретарь местного отделения партии Игорь Кручинин. Они рассказали о деятельности местного партийного отделения и фракции «Единая Россия».

Собравшиеся избрали делегатов на XXVIII Конференцию Московского областного регионального отделения «Единой России». Она состоялась 22 ноября.  

На конференции благодарственные письма получили Дмитрий Ишков, Эдуард Гречишкин, Александр Ветров, Наталья Максименко, Екатерина Муратова.

Михаил Шувалов подвёл итоги и отметил важность командной работы.

«Впереди много работы. Вместе с однопартийцами мы – одна команда, которая справится с любыми задачами!»,-сказал в заключении Михаил Шувалов.
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#кашира
#единая россия
#михаил шувалов
#подмосковье
#новости подмосковья
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В Подмосковье подготовили к зиме 160 тыс км электросетей и 43 тыс трансформаторных подстанций
23 ноября 2023, 22:51

Фото: Минэнерго МО

Перед властями Подмосковья стоит задача снизить риски нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья предстоящей зимой. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин, выступая в Мособлдуме с докладом о готовности Московской области к осенне-зимнему периоду.
«Особое внимание уделяется населённым пунктам, где в последнее время зафиксирован резкий прирост жителей, и, как следствие, увеличение нагрузки на электросети. За последние два года за счёт программ по повышению надёжности электроснабжения потребителей аварийность в проблемных городских округах снизилась в среднем на 15-20%. И это при том, что численность населения увеличилась на 25%, а потребление электричества в прошлом году стало больше на 9%», – сказал Самарин.
По его словам, в Подмосковье к отопительному сезону подготовили 160 тыс км сетей электроснабжения и 43 тыс трансформаторных подстанций. 
 
По данным Минэнерго Подмосковья, для проведения аварийно-восстановительных работ с целью надёжного электроснабжения в период низких температур сформировано 882 бригады. Они обеспечены всей необходимой спецтехникой и механизмами. Создан парк из 1 251 единиц резервных источников снабжения электроэнергией. Их укомплектованность оборудованием и материалами составляет 100%.

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#минэнерго мо
#электричество
#зима
#александр самарин
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Полицейские из Каширы встретились с дошкольниками
23 ноября 2023, 22:43

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках социального раунда «Засветись!» каширские сотрудники Госавтоинспекции провели обучающую прогулку «Я - пешеход» для детсадовцев.
Полицейские рассказали детям об основных правилах безопасного перехода проезжей части. Акцент сделали на ситуациях, связанных с пешим передвижением.

Около детского сада автоинспекторы проинструктировали ребятам и напомнили им правила поведения на улице.

Внимание детей обратили на важность ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и других предметах гардероба.

Ранее в Кашире сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со школьниками. В рамках социального раунда «Засветись» и в преддверии каникул инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции Каширы, капитан полиции Анна Силаева и отряд ЮИД «Автостоп» провели тематические информационно-разъяснительные беседы с юными участниками дорожного движения.

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#кашира
#детские сады
#детский сад
#дети
#пдд
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Глава подмосковного Минэнерго Самарин доложил о полной готовности региона к отопительному периоду
23 ноября 2023, 22:41

Фото: Минэнерго МО

Готовность систем теплоснабжения Московской области к осенне-зимнему периоду составляет 100%. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин, выступая в Мособлдуме с докладом на эту тему. Особое внимание он уделил модернизации систем теплоснабжения.
«В Подмосковье ведётся модернизация систем теплоснабжения в рамках государственной программы, инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», а также программы с привлечением средств «Фонда развития территорий». Всего в этот и последующий периоды построят, реконструируют и модернизируют 261 котельную и 376 участков теплосети», – уточнил Самарин
По его словам, в Подмосковье к отопительному сезону подготовили 2,7 тыс котельных, 1,5 тыс центральных тепловых пунктов и 100 тыс км сетей. Создан запас из 45 тыс тонн жидкого топлива.
 
Как напомнили в министерстве, пуск тепла на объекты социальной сферы и в многоквартирные дома Подмосковья начали 4 октября. Всего в системе центрального теплоснабжения в Московской области находятся 46 тыс МКД и 146 объектов социальной сферы. К 18 октября теплом обеспечили все объектов.

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#минэнерго мо
#отопление
#зима
#александр самарин
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
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Внештатные каширские инспекторы получили благодарственные письма от команды ГУСТ
23 ноября 2023, 22:36

Фото: администрация городского округа Кашира

Сотрудники ГУСТ на постоянной основе занимаются мониторингом чистоты городских локаций в Подмосковье.
Они высоко ценят вклад незаменимых помощников — жителей, помогающих соблюдать порядок. Некоторые даже вступают в ряды внештатных инспекторов и усердно следят за содержанием дворов и общественных зон в муниципалитетах.  

«Самые активные внештатники получили от нашей команды благодарственные письма за вклад в чистоту Московской области. Это 18 добровольцев из 9 городских округов: пять — из Подольска, три— из Серпухова, по два активиста из Пушкинского, Пущино и Протвино, один — из Балашихи, Богородского, Ступино и Каширы»,- рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
С начала 2023 года они передали в работу сотрудникам коммунальных предприятий более 5 700 дефектов в содержании пространств, 5 553 уже устранили.  

В ГУСТ напомнили, что присоединиться к внештатным инспекторам могут все желающие старше 18 лет. Нужно пройти собеседование и обучающие курсы в территориальных отделах, а потом предоставить пакет документов, чтобы получить удостоверение и доступ к системе СКПДИ.

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#кашира
#подмосковье
#общество
#новости подмосковья
#люди
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Sabah: Турция спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера
23 ноября 2023, 22:36

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Турецкое Национальное управление разведки спасло палестинского хакера, который находился в плену у «Моссада», об этом сообщает Sabah.
По информации СМИ, в 2015-2016 годах палестинский хакер Омар А. смог на время вывести из строя израильскую систему «Железный купол». 

В 2020 году хакер прибыл в Турцию. Тогда агенты «Моссад» вышли на него и предложили работу, однако, палестинец отказался. Турецкие спецслужбы предупредили мужчину, что ему лучше не покидать страну. 

В 2022 году Омар А. всё же решил отдохнуть и поехал в Малайзию, где его похитили израильтяне.

К счастью, перед тем, как хакер покинул Турцию, в его телефон успели загрузить приложение, которое передавало его местонахождение. 

Связавшись с коллегами из Малайзии, турецкие спецслужбы штурмом взяли дом, где 36 часов удерживали и допрашивали Омара А. и освободили его. Теперь он живёт в Турции под охраной.

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#хакер
#турция
#палестина
#израиль
#похищение
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Еженедельный приём жителей провёл глава городского округа Кашира Шувалов
23 ноября 2023, 22:27

Фото: администрация городского округа Кашира

В территориальном отделе Базаровский прошёл еженедельный приём жителей в формате выездной администрации.
Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов встретился с местными жителями.

В еженедельном приёме принимали участие заместители главы администрации, депутат окружного Совета депутатов от «Единой России» Эдуард Гречишкин, главный врач Каширской больницы Юрий Володин, а также представители ресурсоснабжающих организаций.  

Михаил Шувалов поручил профильным специалистам заняться устранением скопления воды рядом с домом № 2 на улице Октябрьской в поселке Зендиково.  

Многодетная семья обратилась с просьбой выделить жильё в рамках договора коммерческого найма. Профильный заместитель сейчас работает над этим вопросом.

Также сообщается о необходимости обустройства тротуара в посёлке Зендиково от автобусной остановки вдоль улицы 1-ой Московской до амбулатории. Смету строительства актуализируют. Решение будет принято после рассмотрения всех документов.  

Напомним, вопрос с аварийными отключениями электроэнергии в деревне Барабаново решён. Специалисты провели работы и восстановили подачу электроснабжения.

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#михаил шувалов
#кашира
#подмосковье
#новости подмосковья
#общество
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Введён в эксплуатацию последний корпус ЖК-долгостроя «Малая Истра»
23 ноября 2023, 22:25

Фото: Минжилполитики МО

В проблемном жилом комплексе «Малая Истра» в городском округе Истра ввели в эксплуатацию последний дом. Квартиры там ждут 113 дольщиков, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.
По данным министерства, строительство ЖК началось в 2014 году. Первые дольщики должны были получить в нём квартиры в середине 2018-го, но строительство было приостановлено, а в 2020 году застройщика признали банкротом. 
 
Право на достройку восьми домов первой очереди передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Работы возобновили в начале прошлого года. Остальные дольщики получили компенсации.
 
В конце июля 2023-гоключи от квартир начали получать жильцы первых пяти корпусов. 
 
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#минжилполитики мо
#строительство
#жк
#жилой дом
#дольщики
#истра
#московская область
#подмосковье
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Участники подмосковной осенней акции сдали на площадки «Мегабак» 700 тонн старых шин
23 ноября 2023, 22:02

Фото: МинЖКХ МО

Жители Подмосковья сдали около 700 тонн старых шин в ходе традиционной акции «Сдай старые шины на Мегабак». Это эквивалентно комплектам из четырёх колёс для более чем 23 тыс автомобилей, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области. Оно проводило акцию с 15 октября по 15 ноября.
«Количество собираемых шин ежегодно растёт. В прошлом году за время осенней акции жители региона сдали 5,5 тыс старых покрышек. Такой рост говорит об ответственном отношении к правильной утилизации крупногабаритных отходов», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский
Проект «Мегабак» развивается с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Его цель – не допустить навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках и вернуть ресурсы во вторичный оборот.

Всего сейчас в 55 городских округах Подмосковья работает 60 площадок «Мегабак». На 14 из них можно сдать отходы за денежное вознаграждение. Пункты размещения таких площадок можно посмотреть на сайте.

Во время акции «Сдай старые шины на Мегабак» в регионе проходил фотоконкурс на самое креативную фото с шинами. 27 ноября победителей наградят сертификатами на приобретение автомобильной резины. 

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#московская область
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