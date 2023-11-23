Глава Жуковского Прохоров провёл приём граждан

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава города Жуковский Юрий Прохоров провёл приём граждан. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жителям Жуковского также напомнили, что записаться на приём к главе городского округа можно по телефону 8 (495) 556-18-78.
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