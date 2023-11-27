Глава Жуковского Прохоров сообщил об усиленной работе коммунальных служб

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров сообщил, что в округе все коммунальные службы работают в усиленной режиме из-за погоды. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Он напомнил, что прошлой ночью во всей Московской области были мощный снегопад и ледяной дождь, способствовавшие образованию гололёда.
Он подчеркнул, что все работы в городском округе идут с ночи и находятся на особом контроле у главы Жуковского.
Жителям рекомендовали соблюдать осторожность на улице.
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«Наши дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, особое внимание уделяем сейчас дорогам, тротуарам и остановкам общественного транспорта. На очистку улиц и дорог выведено 24 единицы техники. Сотрудники управляющих организаций ведут расчистку дворовых территорий от снега и наледи», — отметил в своём Telegram-канале Прохоров.
Жителям рекомендовали соблюдать осторожность на улице.
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Мелисса Тимофеева