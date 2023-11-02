Глава Жуковского Прохоров совместно с прокурором округа провёл приём граждан

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров совместно с прокурором г. о. Владимиром Беликом провели приём граждан. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отмечается в официальном Telegram-канале главы округа, основными запросами граждан стали жилищные вопросы.
Также на приёме побывали члены клуба «Активное долголетие», с которыми обсуждались вопросы дополнительного оснащения кружком необходимым для занятий оборудованием.
Ранее рабочую встречу по этому вопросу провёл глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Многие вопросы касались городка Кубинка-10. В числе основных тем – ввод в строй новых очистных сооружений на улице генерала Вотинцева и капремонт многоквартирных домов. Построенную станцию очистки пока ввести в эксплуатацию не удаётся. Глава поручил проинспектировать объект, взять на баланс и начать эксплуатацию.
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Также на приёме побывали члены клуба «Активное долголетие», с которыми обсуждались вопросы дополнительного оснащения кружком необходимым для занятий оборудованием.
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Мелисса Тимофеева