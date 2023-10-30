Глава Жуковского Прохоров вручил награды за вклад в развитие волонтёрства

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров вручил награды «за значительный вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области» местным ребятам. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г.о.
Отмечается, что награды получили три человека.
Глава Жуковского отметил, что ребята были отмечены и на торжественном мероприятии в Доме правительства Московской области.
Ранее в Красногорске наградили подмосковных волонтёров в преддверии Дня добровольца Московской области, который празднуется 29 октября.
Читайте также:
В подмосковном Красногорске наградили волонтёров
Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО
Волонтеры Подмосковья запустили сбор на нужды СВО
«Это активные, инициативные и ответственные молодые люди, которые всегда помогают нам не только в подготовке и проведении различных городских мероприятий, но и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — приводятся слова Прохорова в его официальном Telegram-канале.
Ранее в Красногорске наградили подмосковных волонтёров в преддверии Дня добровольца Московской области, который празднуется 29 октября.
Читайте также:
В подмосковном Красногорске наградили волонтёров
Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО
Волонтеры Подмосковья запустили сбор на нужды СВО
Мелисса Тимофеева