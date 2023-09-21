Глава Жуковского рассказал про строительство объектов здравоохранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили тему здравоохранения в округе.
В городском округе Жуковский в сосудистом центре городской больницы появилась новая операционная с современным ангиографом. кроме того, в детской поликлинике округа установили цифровой рентгенаппарат.
Андрей Воробьёв отметил тему здравоохранения очень важной, которой нужно уделить особенно много внимания.
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В городском округе Жуковский в сосудистом центре городской больницы появилась новая операционная с современным ангиографом. кроме того, в детской поликлинике округа установили цифровой рентгенаппарат.
«Я знаю, что большие работы ведутся по капитальному ремонту стационара и взрослой поликлиники Жуковской областной больницы. Это важные изменения. Очень надеюсь, что всё сделаем досрочно. Прошу курировать это направление», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Жуковский.Глава Жуковского заверил, что работы будут завершены в начале зимы текущего года.
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Алиса Сергиенко