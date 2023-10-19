Глава Дмитровского округа Поночевный обещал решить вопросы безопасности жителей СНТ «Созвездие»

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Жители СНТ «Созвездие» за помощью в решении вопроса безопасности дачников обратились к главе Дмитровского городского округа Илье Поночевному. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
СНТ расположено в тихом живописном месте на берегу Кухолки и опушке леса между населёнными пунктами Дядьково и Орудьево. Проблемы, возникающие у обитателей товарищества, они стараются решать своими силами. Это поддержание порядка и чистоты, расчистка подъездных путей, уборка мусора в лесу и вдоль дороги рядом с дачами.
Жители считают, что необходимо установить искусственные неровности перед въездом на мостик через ручей, а также после выезда из СНТ.
Поночевный согласился, что в этой ситуации установка «лежачих полицейских» – самый разумный выход. Он поручил дорожным службам проработать этот вопрос.
Также во время разговора дачники рассказали, что загрязнение реки Кухолки упавшими стволами деревьев и валежником приводит к тому, что речка после дождей и при таянии снега выходит из берегов, подтопляя территорию.
Поночевный предложил представителям «Созвездия» объединиться с другим СНТ и провести несколько экосубботников, чтобы почистить речку. Сам он пообещал предоставить технику для распилки брёвен и их уборки.
В завершении глава муниципалитета заявил, что администрация округа всегда будет сотрудничать с активными и ответственными жителями СНТ.
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«Нас беспокоит выезд из СНТ на дорогу Дядьково – Орудьево. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, многие автомобили просто несутся по дороге, в том числе фуры, и мы боимся за людей. Водители могут просто сбить их», – пожаловался председатель СНТ Алексей Полянский.
Поночевный согласился, что в этой ситуации установка «лежачих полицейских» – самый разумный выход. Он поручил дорожным службам проработать этот вопрос.
Также во время разговора дачники рассказали, что загрязнение реки Кухолки упавшими стволами деревьев и валежником приводит к тому, что речка после дождей и при таянии снега выходит из берегов, подтопляя территорию.
Поночевный предложил представителям «Созвездия» объединиться с другим СНТ и провести несколько экосубботников, чтобы почистить речку. Сам он пообещал предоставить технику для распилки брёвен и их уборки.
В завершении глава муниципалитета заявил, что администрация округа всегда будет сотрудничать с активными и ответственными жителями СНТ.
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Лора Луганская