Главгосстройнадзор поможет подмосковным учёным воссоздать рождение Вселенной на новом коллайдере

Фото: Главгосстройнадзор МО
Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на электрическую подстанцию №134 в Дубне и проверили ход её реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Объект расположен на технической площадке лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Реконструкцию начали в апреле 2021 года. Сейчас на объекте ведут отделочные работы и монтаж технологического оборудования», – говорится в сообщении.На подстанции заменят старое оборудование и подключат дополнительные мощности для работы строящегося ускорителя NICA.
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