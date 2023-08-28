Глава СПЧ Фадеев призвал МИД РФ защитить русскую пару, избитую в Киргизии

Фото: сайт Кремля
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в МИД с просьбой защитить русскую пару, на которую напали в Киргизии по национальным причинам. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в Телеграм-канале.
«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — заявил Фадеев.
В публикации подчеркивается, что СПЧ внимательно следит за инцидентом, произошедшим в августе, однако только сейчас получившим широкую огласку. Речь идет о видео, опубликованном в соцсетях, где экстремисты из Киргизии в одном из кафе Бишкека избивают русскоязычную пару за «этническую нечистоту».
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