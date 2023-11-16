Главком Сухопутных войск Салюков провёл брифинг с участием 80 военных атташе

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков провёл брифинг с представители военно-дипломатического корпуса из 54 иностранных государств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе брифинга он рассказал 80 военным атташе о нынешнем состоянии и перспективах развития Сухопутных войск России, а также о планируемых мероприятиях в рамках международного военного сотрудничества.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что такие брифинги проводятся один раз в два года.
Ранее американские сенаторы предложили законопроект, согласно которому военным из США будет запрещено сотрудничать с Россией и Китаем.
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Анастасия Чинкова