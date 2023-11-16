Главком Сухопутных войск Салюков провёл брифинг с участием 80 военных атташе

Художницу Сашу Сколиченко приговорили к семи годам колонии за подмену ценников в магазине на антивоенные стикеры. Редакция «Радио 1» расскажет, почему осужденная спустя год пребывания в СИЗО думает, что ее дело «розыгрыш», какую информацию содержали надписи, и почему ее приговор назвали «надругательством над народом».