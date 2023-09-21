Главный судебный пристав Петербруга Лашкова рассказала, кому жаловаться на коллекторов

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Кроме того, Лашкова рассказала «Петербургскому дневнику», что взысканием долгов могут заниматься банки и микрофинансовые организации. Они контролируются Центробанком, но в случае недовольства клиентов при совершении этими организациями противоправных действий при взыскании долгов, жалоба направляется в Федеральную службу судебных приставов.
Если угрозы не поступают, но есть нарушения, коллекторам, как правило, выписывается штраф. Также могут быть осуществлены визиты сотрудников Федеральной службы судебных приставов в коллекторские агентства в целях проверки выполнения всех требуемых норм.
Напомним, что 1 февраля 2024 года вступят в силу изменения в закон, нацеленные на усиление контроля за коллекторскими агентствами.
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