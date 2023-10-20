Главного редактора «Довод»* Илью Косыгина** признали иноагентом

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Главного редактора «Довод»* Илью Косыгина** признали иностранным агентом, об этмо сообщается на официальном сайте Минюста.
«Косыгин** принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
При этом, издание «Довод»*, главным редактором которого является Косыгин*, также выполняет функции иностранного агента на территории Российской Федерации.
Напомним, в январе 2022 года Косыгин** эмигрировал в Украину, где получил временный вид на жительство. До этого он судился с бизнесменом Евгением Пригожиным. Покойный подал на «Довод»* в суд за то, что в одном из интервью издания его назвали убийцев. Тогда Пригожин выиграл процесс. В апреле того же года Косыгина** арестовывали на 9 суток за участие в сходе у покровской колонии, где находится Алексей Навальный***.
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*Выполняет функцию иноагента в РФ.
**Признан иноагентом в РФ.
***Внесен в список террористов и экстремистов
Евгения Парфентьева