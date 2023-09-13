Главной площадкой акции «Наш лес. Посади своё дерево» станет участок под Ногинском

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«Приглашаем 16 сентября на центральную лесную площадку акции. В этом году она определена в Ногинском лесничестве у деревни Новая Купавна Богородского городского округа. На площади 4,2 га планируется высадить почти 16 тыс сеянцев сосны обыкновенной. На площадке будет работать полевая кухня, там организуют концертную программу и выставку лесопожарной техники», – говорится в сообщении.Акция по посадке саженцев и сеянцев «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье каждую осень. В этом году она стартует 16 сентября и завершится 30 сентября. Для её проведения подобрали около 700 участков.
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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября